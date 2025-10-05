На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт рассказал, что небо над Купянском кишит украинскими дронами

Марочко: Киев усилил группировку у Купянска «огромным количеством» дронов
true
true
true
close
Evgeniy Maloletka/AP

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилило свою группировку в Купянске Харьковской области «огромным числом» дронов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Как передают мне источники, которые находятся в Купянске, небо над Купянском буквально кишит украинскими дронами», — рассказал собеседник агентства.

Эксперт подчеркнул, что перед российскими военными стоит первоочередная задача уничтожить эти дроны.

Кроме того, отметил Марочко, Вооруженные силы России сконцентрировали внимание на ликвидацию всего того, что направляет командование ВСУ в Купянск, включая уничтожение пунктов управления, связи и пунктов дислокации солдат сил беспилотных систем.

Накануне источник в российских силовых структурах сообщил ТАСС, что командование ВСУ признало неизбежность потери Красного Лимана на севере Донецкой народной республики.

По словам собеседника агентства, аналогичная ситуация наблюдается на западном берегу реки Оскол к северу от Купянска, в районе населенного пункта Моначиновка. По информации силовиков, там отступление происходит целыми подразделениями.

Ранее украинские военные бежали с позиций в зоне СВО в женской одежде.

