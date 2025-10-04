В Воронежской области объявили опасность БПЛА

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона снова объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — сообщил он.

Гусев призвал местных жителей не выходить на улицу, а также держаться подальше от оконных проемов.

Российские регионы регулярно подвергают атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого в результате атак ВСУ на Горловку в ДНР пострадали два человека. Мэр города Иван Приходько рассказал, что одна мирная жительница получила ранения в центре города, другой горожанин пострадал при атаке украинских войск на жилой массив «Строитель». Подробности о состоянии людей не уточняются.

Незадолго до этого Приходько сообщил, что многоквартирный дом в Горловке получил повреждения в результате атаки ВСУ.

Ранее в Волгоградской области произошел пожар после атаки беспилотников.