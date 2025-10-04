Художник из Италии подарил родителям погибшей в Луганске девочки ее портрет

В Италии художник написал портрет погибшей от обстрела ВСУ девочки из Луганска

Родителям погибшей в 2014 году в Луганске при обстреле Вооруженных сил Украины (ВСУ) семилетней девочки Марины Евсюковой передали ее портрет, выполненный итальянским художником Йоритом Агочем (на фото). Об этом заявил военный эксперт Виталий Киселев, передает ТАСС.

«Портрет был выполнен художником из Италии, который увидел фотографию погибшей девочки, трагедия которой его очень впечатлила», — заявил он.

Военный эксперт добавил, что итальянские коллеги передали картину родителям девочки в ЛНР. Киселев напомнил, что центр Луганска обстреливался из минометов. Он рассказал, что на его глазах погибли женщины, которые отводили детей в школу.

По его словам, вспоминая ситуацию, у него сжимается сердце, потому что это была страшная трагедия. Во время передачи портрета военной комендадуре ЛНР показали видео с итальянским художником, который рассказал, что написал портрет девочки, чтобы о ней не забыли.

«Потому что каждый ребенок имеет право жить, улыбаться и расти. Ни одна мать не должна оплакивать своего ребенка. Мое сердце с вами, со всеми семьями Донбасса, которые потеряли своих близких», — заявил Агоч.

Он выразил надежду, что эта боль вскоре закончится и бомбежки прекратятся.

Ранее Путин заявил, что Россия контролирует почти всю ЛНР.