На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны указали на уникальность травм, получаемых на СВО

Нейрохирург МО: военная медицина ранее не встречалась с травмами, как на СВО
true
true
true
close
Freepik

Боевые ранения, наблюдаемые в ходе Специальной военной операции (СВО), заметно отличаются от известных медицине по опыту предыдущих вооруженных конфликтов. Об этом ТАСС заявил главный нейрохирург Министерства обороны РФ Дмитрий Свистов, возглавляющий кафедру и клинику нейрохирургии в Военно-медицинской академии (ВМА) им. Кирова.

«С такими травмами, как в ходе специальной военной операции, до начала СВО наша военная медицина, откровенно говоря, не встречалась. Потому что вся та статистика, к которой мы привыкли по литературе, по анализу опыта даже Чеченской кампании, претерпела существенные изменения», — подчеркнул Свистов.

В частности, он отметил, что в текущем конфликте значительно возросла частота повреждений сосудов, обеспечивающих кровоснабжение головного мозга. Это связано с типом оружия, применяемого в зоне боевых действий. Высокоэнергетическое оружие и высокая концентрация осколков приводят к более частому повреждению крупных сосудов, таких как сонные артерии и артерии головного мозга.

«Мы говорим, что современные события — это эпидемия травматических аневризмов сосудов головного мозга», — подытожил эксперт в беседе с агентством.

Ранее российский боец удивил врачей, принеся им свою оторванную руку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами