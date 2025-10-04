В Минобороны указали на уникальность травм, получаемых на СВО

Нейрохирург МО: военная медицина ранее не встречалась с травмами, как на СВО

Боевые ранения, наблюдаемые в ходе Специальной военной операции (СВО), заметно отличаются от известных медицине по опыту предыдущих вооруженных конфликтов. Об этом ТАСС заявил главный нейрохирург Министерства обороны РФ Дмитрий Свистов, возглавляющий кафедру и клинику нейрохирургии в Военно-медицинской академии (ВМА) им. Кирова.

«С такими травмами, как в ходе специальной военной операции, до начала СВО наша военная медицина, откровенно говоря, не встречалась. Потому что вся та статистика, к которой мы привыкли по литературе, по анализу опыта даже Чеченской кампании, претерпела существенные изменения», — подчеркнул Свистов.

В частности, он отметил, что в текущем конфликте значительно возросла частота повреждений сосудов, обеспечивающих кровоснабжение головного мозга. Это связано с типом оружия, применяемого в зоне боевых действий. Высокоэнергетическое оружие и высокая концентрация осколков приводят к более частому повреждению крупных сосудов, таких как сонные артерии и артерии головного мозга.

«Мы говорим, что современные события — это эпидемия травматических аневризмов сосудов головного мозга», — подытожил эксперт в беседе с агентством.

