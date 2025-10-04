На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Критиковавший украинские власти командир сообщил о ликвидации его подразделения БПЛА

Командир Касьянов, критиковавший Киев, сообщил о ликвидации подразделения БПЛА
true
true
true
close
Reuters

Командир взвода в роте ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины Юрий Касьянов, ранее критиковавший украинские власти, рассказал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о ликвидации своего подразделения БПЛА.

«Успешную военную команду, проделавшую фантастические боевые действия, пустили под нож топ-коррупции», — написал Касьянов.

Он назвал принятое советником офиса президента Украины Андреем Ермаком решение о ликвидации подразделения БПЛА «диверсией, преступлением и государственной изменой».

3 октября Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты опроса, которые показали, что более 70% граждан Украины отмечают рост коррупции в стране с начала СВО. Еще 20% уверены, что показатель остался на прежнем уровне, а 5% склоняются к тому, что за это время он снизился.

Опрос проводился с 19 по 28 сентября 2025 года методом телефонных интервью. Всего в нем приняли участие 1029 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 4,1%.

Ранее сообщалось, что журналиста, расследовавшего коррупцию в окружении Зеленского, мобилизовали.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами