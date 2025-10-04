Критиковавший украинские власти командир сообщил о ликвидации его подразделения БПЛА

Командир взвода в роте ударных беспилотных комплексов 10-го мобильного отряда Государственной пограничной службы Украины Юрий Касьянов, ранее критиковавший украинские власти, рассказал в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о ликвидации своего подразделения БПЛА.

«Успешную военную команду, проделавшую фантастические боевые действия, пустили под нож топ-коррупции», — написал Касьянов.

Он назвал принятое советником офиса президента Украины Андреем Ермаком решение о ликвидации подразделения БПЛА «диверсией, преступлением и государственной изменой».

3 октября Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты опроса, которые показали, что более 70% граждан Украины отмечают рост коррупции в стране с начала СВО. Еще 20% уверены, что показатель остался на прежнем уровне, а 5% склоняются к тому, что за это время он снизился.

Опрос проводился с 19 по 28 сентября 2025 года методом телефонных интервью. Всего в нем приняли участие 1029 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 4,1%.

Ранее сообщалось, что журналиста, расследовавшего коррупцию в окружении Зеленского, мобилизовали.