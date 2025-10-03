Появились кадры поврежденного при атаке БПЛА дома в Пермском крае

Глава Березников Казаченко опубликовал кадры разрушений в доме после атаки БПЛА

В сети появились фото жилого двухквартирного дома в городе Березники Пермского края, который оказался частично разрушен в результате атаки беспилотников. Кадры опубликовал в своем Telegram-канале глава населенного пункта Алексей Казаченко.

«Одна квартира сильно повреждена. <...> Вторая квартира сильно не пострадала. Здесь возобновили подачу отопления, до конца дня восстановим водоснабжение и электричество», — рассказал Казаченко.

Он пообещал, что власти помогут с разбором завалов и профинансируют последующий ремонт помещения здания. Потерпевшим семьям помогут с оформлением материальной помощи, добавил мэр.

Дроны также атаковали завод «Азот», который является единственным в России производителем высших алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, предприятие на некоторое время останавливало работу, но сейчас функционирует в обычном режиме.

Ранее в России испытали новое оружие против беспилотников.