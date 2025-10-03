На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появились кадры поврежденного при атаке БПЛА дома в Пермском крае

Глава Березников Казаченко опубликовал кадры разрушений в доме после атаки БПЛА
true
true
true
close
Telegram-канал «Алексей Казаченко»

В сети появились фото жилого двухквартирного дома в городе Березники Пермского края, который оказался частично разрушен в результате атаки беспилотников. Кадры опубликовал в своем Telegram-канале глава населенного пункта Алексей Казаченко.

«Одна квартира сильно повреждена. <...> Вторая квартира сильно не пострадала. Здесь возобновили подачу отопления, до конца дня восстановим водоснабжение и электричество», — рассказал Казаченко.

Он пообещал, что власти помогут с разбором завалов и профинансируют последующий ремонт помещения здания. Потерпевшим семьям помогут с оформлением материальной помощи, добавил мэр.

Дроны также атаковали завод «Азот», который является единственным в России производителем высших алифатических аминов, натриевой селитры и кристаллического нитрита натрия. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, предприятие на некоторое время останавливало работу, но сейчас функционирует в обычном режиме.

Ранее в России испытали новое оружие против беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами