ЕС пообещал обеспечить Украине «техническое преимущество» на поле боя

Кошта и фон дер Ляйен пообещали Киеву техническое преимущество на поле боя
Global Look Press

Главы Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта на своих страницах в социальной сети X пообещали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому обеспечить Киеву «техническое преимущество» в конфликте с РФ.

«Скоро мы запустим новую программу, которая обеспечит техническое преимущество Украине на поле боя», — написали еврочиновники.

При этом в фон дер Ляйен и Кошта подчеркнули, что Евросоюз (ЕС) и его партнеры обладают волей, а также ресурсами для продолжения поддержки Украины до достижения справедливого и прочного мира.

До этого Владимир Зеленский во время закрытой встречи попросил у американского президента Дональда Трампа дальнобойные ракеты «Томагавк», пишет The Telegraph со ссылкой на собственные источники. По данным издания, Киев полагает, что это оружие «поможет усадить Владимира Путина за стол переговоров». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Орбан выступил против военных планов Евросоюза.

