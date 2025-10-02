Губернатор Нижегородской области рассказал об атаке беспилотника

Утром 2 октября силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника на территории Кстовского района Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

Глава области уточнил, что на месте падения обломков дрона работают специалисты. По предварительным данным, пострадавших нет.

В ночь на 2 октября силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку ВСУ и уничтожили 85 беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество дронов — 38 — было сбито над Воронежской областью. Еще 13 перехватили над Крымом, 11 — над Белгородской областью, десять — над Саратовской, семь — над Ростовской, четыре — над Волгоградской и два — над Пензенской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России испытали новое орудие против беспилотников.