Современные системы противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) легко могут сбить американскую крылатую ракету Tomahawk. Об этом ТАСС сообщил экс-глава аппарата госсекретаря США Колина Пауэлла, отставной полковник американской армии Лоуренс Уилкерсон.

Он назвал возможную передачу этих ракет Украине «бурей в стакане воды». Уилкерсон подчеркнул, что Tomahawk, несмотря на модернизацию, является старым оружием. Ракеты обладают слишком низкой скоростью и поэтому легко сбиваются современными комплексами ПВО-ПРО. Кроме того, боевая часть Tomahawk чрезвычайно мала, ее применение эффективно только против небольших и точечных целей.

28 сентября вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс дал интервью телеканалу Fox News, в котором рассказал, что в Белом доме обсуждают возможность поставок крылатых ракет Tomahawk другим странам — членам НАТО. Эти государства, в свою очередь, должны будут передать их Киеву.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона услышала и внимательно анализирует заявления Вэнса о возможных поставках «Томагавков» на Украину, однако возникает вопрос, кто будет запускать эти ракеты при их нахождении на украинских территориях.

Ранее в США заявили о «плачевных последствиях» поддержки Украины.