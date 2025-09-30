На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев заявил о применении искусственного интеллекта в военных технологиях

Медведев: Россия внедряет ИИ в медицину, образование и сферу обороны
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия активно внедряет технологии искусственного интеллекта в различные отрасли, включая оборонную сферу. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время панельной дискуссии в «Сколково», посвященной развитию ИИ, пишет РИА Новости.

По его словам, область применения технологий охватывает медицину, образование, энергетику, промышленность и даже прогнозирование погоды. Особое внимание, подчеркнул Медведев, уделяется вопросам безопасности, в том числе военным разработкам.

Зампред Совбеза отметил, что темпы развития искусственного интеллекта оказались выше ожиданий. Он подчеркнул, что процессы, которые казались отдаленными, сегодня происходят значительно быстрее, чем прогнозировалось.

Медведев во время своего выступления также признался, что пользуется системами искусственного интеллекта, однако не при написании постов в соцсетях. Он заявил, что считает качественными российские разработки в сфере ИИ.

Ранее россияне рассказали, как используют искусственный интеллект.

