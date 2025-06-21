США направили бомбардировщики B-2 в сторону Ближнего Востока

Группа американских стелс-бомбардировщиков B-2A Spirit вылетела с авиабазы Уайтмен ВВС США в штате Миссури и была направлена к острову Диего-Гарсия, стратегической военной базе США в Индийском океане. Об этом пишет UK Defence Journal.

Издание отмечает, что, согласно данным по отслеживанию полетов, две группы по четыре танкера каждая соединяются с бомбардировщиками над Канзасом.

«Самолеты B-2 использовали позывной «MYTEE21», который ранее ассоциировался с миссиями бомбардировщиков-невидимок», — говорится в публикации.

UK Defence Journal также отмечает, что в последние недели в регион были переброшены десятки американских самолетов, включая истребители, а также топливозаправщики и разведывательные платформы.

Накануне портал Itamilradar сообщил, что ВВС США начали операцию по переброске эскадрильи истребителей пятого поколения F-22 Raptor на авиабазу имени Маваффика Салти в Иордании. Портал отмечает, что «было бы наивно полагать, что их нынешнее развертывание в регионе не связано с продолжающимся конфликтом между Израилем и Ираном и потенциальным участием в нем сил США».

Ранее был назван вариант того, каким образом Иран может победить США, даже проиграв бой.