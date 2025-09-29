Военблогер заявил, что российский вертолет Ми-8 сбит дроном ВСУ в ДНР

Российский вертолет Ми-8 был сбит FPV-дроном Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Сегодня потеряли вертолет Ми-8. Машина была поражена FPV-дроном противника», — написал военблогер.

Он уточнил, что пилоты смогли посадить горящее воздушное судно, экипаж выжил и был эвакуирован. Рожин добавил, что данный эпизод свидетельствует о том, что беспилотники представляют угрозу в том числе и для вертолетов. По словам военного блогера, подобные прецеденты уже были.

О сбитом Ми-8 также написал командующий Силами беспилотных систем (СБС) Украины Роберт Бровди с позывным «Мадьяр» в своем Telegram-канале. По его словам, это произошло в районе села Котляровка в Донецкой народной республике (ДНР).

Официального подтверждения этой информации не поступало.

28 июля на Украине был уничтожен один из двух американских военных вертолетов UH-60 Black Hawk, который принадлежал Главному управлению разведки (ГУР) и использовался для переброски диверсантов.

Ранее Лукашенко пригрозил НАТО мгновенным ответом на угрозы самолетам России и Белоруссии.