В Германии призвали ЕС ослабить регулирование оборонной промышленности

Писториус заявил, что оборонная промышленность ЕС должна работать эффективнее
true
true
true
close
Heiko Becker/Reuters

Евросоюзу необходимо обеспечить более гибкую нормативно-правовую базу для оборонной промышленности в Европе. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус на международном форуме по вопросам безопасности в Варшаве, передает ТАСС.

Он отметил, что оборонная промышленность Европы и Украины должна работать более тесно и эффективно, чтобы лучше противостоять будущим угрозам.

Украине нужно оказывать «более настойчивую и мощную поддержку, чем в последние месяцы», для этого ЕС должен «предоставить гораздо более гибкую нормативно-правовую базу для оборонной промышленности в Европе», подчеркнул министр.

По его мнению, это единственный способ быстро нарастить производственные мощности объединения и поставки на Украину.

Кроме того, данное решение отвечает собственным стратегическим интересам Европы, так как США все больше ориентируются на другие регионы, добавил он.

До этого министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил о «больших дырах» в обороне европейских стран.

Ранее Евросоюз усилил контроль за экспортом технологий в Россию.

