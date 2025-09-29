В Белгородской области двое мирных получили тяжелые ранения от атаки дрона

В районе села Казинка Валуйского округа дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль, пострадали двое мирных жителей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его данным, у женщины зафиксировали множественные осколочные ранения лица и рук, а также перелом кисти, а у мужчины — открытая черепно-мозговая травма и множественные осколочные ранения ног.

Пострадавших в тяжелом состоянии вывезли глава поселения вместе с бойцами самообороны и передали бригадам скорой помощи. Сейчас их доставляют в Валуйскую ЦРБ, где им оказывается вся необходимая помощь.

Автомобиль при атаке получил повреждения.

Вечером 28 сентября ВСУ нанесли ракетный удар по инфраструктуре Белгородской области. В результате атаки пострадали два человека. В регионе начались значительные перебои с подачей электроэнергии. Экстренные службы начали переподключать все сети к резервным источникам питания.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.