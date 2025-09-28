На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индонезии заявили о готовности отправить миротворцев на Украину

Президент Субианто: Индонезия готова отправить миротворцев на Украину
Индонезия готова отправить миротворческий контингент на территорию Украины. Об этом пишет газета «Взгляд» со ссылкой на президента страны Прабово Субианто.

Глава государства отметил, что Индонезия готова направить 20 тысяч военных. При этом, по его словам, данная инициатива не носит антироссийский характер и направлена на мирное урегулирование конфликта.

Субианто подчеркнул, что его страна также готова направить миротворцев в различные конфликтные зоны, например, в сектор Газа и другие регионы.

В конце августа газета Politico сообщила, что европейские лидеры рассматривают возможность создания буферной зоны глубиной около 40 км между позициями Украины и России. Инициатива обсуждалась на европейском уровне, при этом Москва заявляла о собственных планах по созданию подобных зон. В Киеве такие предложения восприняли как попытку закрепить контроль России над занятыми территориями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции призвали отправить на Украину миротворцев ООН.

