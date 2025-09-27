На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Десятки населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ за сутки

Гладков: ВСУ за сутки атаковали 41 населенный пункт в Белгородской области
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток нанесли удары по 41 населенному пункту в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, всего украинские войска выпустили по российскому субъекту 124 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и 24 снаряда. В результате повреждения получили 19 частных домовладений, один многоквартирный дом, три предприятия, четыре коммерческих объекта, магазин, ангар, социальный объект, сельскохозяйственное предприятие и 15 транспортных средств.

Из заявления следует, что в Шебекинском муниципальном округе атакам подверглись шесть населенных пунктов. При этом в городе Шебекино из-за действий ВСУ пострадали два человека. Еще трое мужчин получили ранения в хуторе Ржавец и поселке Маслова Пристань.

«Вчера в больницу обратилась женщина, которая получила баротравму в результате атаки беспилотника 22 сентября в Белгороде. Медицинская помощь оказана, лечение продолжает амбулаторно», — говорится в тексте.

Глава региона отметил, что украинские военные нанесли удары по шести населенным пунктам в Белгородском районе. Также целями стали четыре населенных пункта в Борисовском районе.

«Над Алексеевским муниципальным округом <...> сбит беспилотник», — рассказал Гладков.

Он добавил, что за сутки ВСУ атаковали пять населенных пунктов в Валуйском муниципальном округе и три населенных пункта в Волоконовском районе. В Грайворонском муниципальном округе были атакованы 11 населенных пунктов, включая административный центр.

Еще украинские формирования выпустили несколько БПЛА и снарядов по пяти населенным пунктам в Краснояружском районе. Более того, на окраине села Ряпеховка в результате детонации боеприпаса пострадал мирный житель. Его спасти не удалось.

Село Роговатое в Старооскольском городском округе также стало целью для ударов. Здесь оказалась повреждена линия электропередачи, в настоящее время сотрудники аварийных служб ликвидируют последствия атаки.

Ранее в Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал подросток.

