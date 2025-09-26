Зеленский снова попросил у США ракеты большой дальности

Президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Дональда Трампа передать Украине дальнобойные ракеты «Томагавк», способные долетать до Москвы. Об этом пишет The Telegraph.

«Зеленский запросил ракеты «Томагавк» на встрече за закрытыми дверями с Трампом», — говорится в публикации.

По словам Зеленского и собеседников, такие ракеты (до 1,5 тысячи метров дальности, боеголовка 450 кг) могли бы заставить Москву сесть за стол переговоров. В прошлом экс-президент США уже отказал украинскому коллеге в его очередной просьбе предоставить дальнобойные снаряды для атак вглубь России.

Как пишет Bloomberg, по итогам встречи Трамп якобы сказал: «Мы будем над этим работать»; также достигнута договоренность с европейскими правительствами об оплате поставок США.

Накануне Зеленский призвал российское руководство «искать бомбоубежища»: по его словам, США могут передать Киеву новое дальнобойное оружие для ударов по российским территориям. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ответ напомнил, что у России есть оружие, «от которого бомбоубежище не поможет».

Два дня назад президент США Дональд Трамп резко изменил риторику по украинскому кризису, заявив, что Киев «может вернуть территории» — однако удары американским оружием по РФ, как пишет WSJ, он так и не разрешил. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США одобрили продажу Украине тысяч ракет с дальностью больше ATACMS.