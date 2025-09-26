На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Компании США заключили с Украиной военные контракты на $36 млн

Пентагон поставит Киеву снайперские винтовки и поможет с противодействием БПЛА
Nathan Howard/Reuters

Соединенные Штаты заключили с Украиной два военных контракта общей суммой в $36 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.

В ведомстве рассказали, что первый контракт — на сумму почти $15 млн — Киев заключил с американской компанией Sierra Nevada Corp. Соглашение предусматривает помощь военно-морским силам Украины с реализацией программы по борьбе с беспилотниками: компания предоставит экспертов, которые будут заниматься технической поддержкой систем, часть из которых размещена в Восточной Европе.

Другой контракт был заключен с компанией Knight's Armament Co. Согласно ему, к 2027 году ВСУ поставят снайперские винтовки M110 на сумму $21,3 млн.

25 сентября генсек НАТО Марк Рютте заявил, что вооружения США будут поступать на Украину непрерывно, при этом расходы на них будут покрываться союзниками Вашингтона.

При этом, отвечая на вопрос о возможных изменениях в позиции президента США Дональда Трампа относительно ситуации на поле боя на Украине, Рютте заявил, что у него нет уверенности в том, что американский лидер «изменил свое мнение».

Ранее Медведев ответил на угрозы Зеленского загнать россиян в бомбоубежища.

