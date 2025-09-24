Военкор рассказал о закрытии котла в ДНР

Военкор Коц: российские войска закрыли котел в районе Клебан-Быка в ДНР

Российские войска закрыли котел южнее Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР), в котором оказались два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram- канале сообщил военный корреспондент Александр Коц.

«Речь идет о Клебан-Быкском котле, в который угодили крупные силы противника. На сегодняшний день их численность оценивают примерно в два мотопехотных батальона», — написал военкор.

По его словам, ширина горловины котла составляет 7 км, она проходит по линии Александро-Калиново — Клебан-Бык.

Коц также заявил, что в 20-х числах августа российские бойцы «захлопнули крышку» котла, и он «закипел». Он отметил, что положение окруженных украинских военнослужащих стало «критическим». Они были полностью отрезаны от снабжения и прижаты спиной к водохранилищу, добавил военкор.

24 сентября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили основную часть группировки ВСУ, заблокированной в районе Клебан-Быкского водохранилища. По информации ведомства, сейчас ее остатки насчитывают порядка 80 бойцов.

