Экс-министр обороны Украины раскритиковал гарантии безопасности Запада Украине

Экс-министр обороны Украины Загороднюк назвал гарантии НАТО бесполезными
РИА Новости

Наилучшим вариантом поддержки Украины со стороны НАТО является наращивание военных поставок и оказание помощи в разработке новых технологий, а не гарантии безопасности. Такое мнение в колонке для журнала Foreign Affairs выразил бывший министр обороны республики Андрей Загороднюк (2019–2020 годы).

По его словам, без внушительной поддержки Украины, адаптированной к текущим условиям на фронте, даже размещение европейских войск обладает сомнительной ценностью.

Предоставление Украине бумажного обязательства по обеспечению безопасности, даже по образцу пятой статьи НАТО, ничего не даст, считает Загороднюк. Если страны Североатлантического альянса не отправят свои войска или инструкторов на Украину, такие мероприятия будут иметь дорогостоящий и политически рискованный эффект, написал экс-министр.

Загороднюк выразил позицию, что конфликт на Украине продемонстрировал, что гарантии безопасности фактически определяют исход боевых действий. Но если США и европейские страны на самом деле хотят остановить Россию, они должны предоставить Киеву ресурсы, которые будут способны сдерживать, дезорганизовывать и парализовывать российскую армию, подытожил бывший министр обороны Украины.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил о значительном прогрессе в выработке гарантий безопасности Украины.

