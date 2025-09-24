Уральца отправили на СВО после замены паспорта

E1.RU: жителя Екатеринбурга отправили на СВО после замены паспорта в 45 лет

Мужчину из Екатеринбурга отправили на СВО после того как он пришел заменить паспорт в 45 лет. Об этом пишет местный портал E1.RU.

До 2023 года у Виталия Пяньковского был украинский паспорт, позже он переехал в Свердловскую область с семьей, а потом получил гражданство РФ. Летом этого года уральца задержали сотрудники военной полиции, когда он менял паспорт.

По словам родственников, мужчину обвинили в том, что он якобы скрывался от мобилизации и находился в федеральном розыске как самовольно оставивший часть Пяньковский говорит, что повестка ему не приходила, он не служил и присягу не принимал.

Мужчину доставили в пункт сбора военнослужащих, самовольно оставивших часть, в Верхней Пышме, где он пробыл до 19 сентября.

Однако на военном аэродроме Виталию стало плохо, его забрали в реанимацию. По данным издания, после экстренной операции его отправили обратно в часть, дожидаться отправки в зону боевых действий.

Журналисты отправили запросы в ЦВО и Военный следственный отдел СК по екатеринбургскому гарнизону, но ответов пока не получили.

