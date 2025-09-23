Верховный лидер Ирана заявил, что Тегеран не нуждается в ядерном оружии

Хаменеи: Иран не нуждается в ядерном оружии и не будет его производить

Иран не нуждается в ядерном оружии и не будет его производить. Об этом заявил верховный лидер республики Али Хаменеи во время обращения к народу, передает ТАСС.

«Сегодня у нас высокий уровень обогащения урана. Конечно, страны, желающие создать ядерное оружие, увеличивают его до 90%. Поскольку нам не нужно оружие, и мы решили отказаться от ядерного оружия, мы не стали увеличивать его так сильно», — сказал верховный лидер.

Хаменеи добавил, что Иран увеличил уровень обогащения урана до 60%. По его словам, это «очень хороший показатель», который необходим для решения некоторых задач страны.

15 сентября министр энергетики США Крис Райт заявил, что Иран обязан полностью прекратить развитие собственной ядерной программы и демонтировать все мощности по обогащению урана. Глава ведомства подчеркнул, что республика должна оказывать полное содействие МАГАТЭ, учитывая свои обязательства.

Ранее Иран назвал условие возобновления диалога с США по ядерной программе.