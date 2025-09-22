На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шведы и американцы модернизируют для Германии истребители Eurofighter

Bloomberg: Германия модернизирует истребители Eurofighter
Ints Kalnins/Reuters

Германия собирается заказать военное оборудование на сумму €1,2 млрд для модернизации истребителей Eurofighter у шведского производителя Saab, а также американской корпорации Northrop Grumman. Об этом сообщает Bloomberg.

«Германия планирует […] оснащение своего флота истребителей Eurofighter оборудованием, необходимым для использования современных ракет, способных обнаруживать и уничтожать наземные системы противовоздушной обороны», – пишет издание.

Заключение контракта между Германией, Швецией и США должно стать новым шагом в рамках программы Future Combat Air System (FCAS) на пути создания истребителя нового поколения — машины, которая в 2040-х годах сменит на службе устаревающий флот Eurofighter.

Сейчас реализация этой амбициозной программы идет с задержкой, пишет Bloomberg. Французская Dassault Aviation SA пытается взять на себя ведущую роль в производстве военного оборудования, что вызывает у нее серьезные разногласия с Airbus, также участвующей в FCAS и являющейся партнером немцев. В этой ситуации Германия решила сделать ставку на сотрудничество с Saab и Northrop Grumman.

Ранее ФРГ подняла в небо истребители Eurofighter из-за российского Ил-20M.

