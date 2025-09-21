На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Север Сирии атаковали БПЛА, есть пострадавшие

Sham TV: семь жителей не выжили при атаке дронов на севере Сирии
true
true
true
close
Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Командование курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) заявило, что семь мирных жителей во время налета БПЛА на окрестности города Алеппо получили несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает Sham TV.

Военный представитель коалиции утверждает, что беспилотники атаковали поселение Умм-Тина в районе Дейр-Хафер, а запустили их формирования, связанные с правительственными силами. После атаки регион обстреляли из артиллерии, при этом были ранены еще четыре человека.

«В ответ на вероломное нападение курдские отряды нанесли точечные удары по огневым рубежам противника», — сказал источник.

Весной сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлюм Абди заключили соглашение. По нему курдские бойцы должны выйти в состав вооруженных сил переходного правительства арабской республики.

11 сентября на севере Сирии отряды СДС обстреляли поселки Эль-Киярия, Расм-эль-Ахмар и Хабубат-Кебир. Это привело к столкновениям между курдами и армейскими подразделениями.

