Север Сирии атаковали БПЛА, есть пострадавшие

Командование курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) заявило, что семь мирных жителей во время налета БПЛА на окрестности города Алеппо получили несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает Sham TV.
Военный представитель коалиции утверждает, что беспилотники атаковали поселение Умм-Тина в районе Дейр-Хафер, а запустили их формирования, связанные с правительственными силами. После атаки регион обстреляли из артиллерии, при этом были ранены еще четыре человека.
«В ответ на вероломное нападение курдские отряды нанесли точечные удары по огневым рубежам противника», — сказал источник.
Весной сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлюм Абди заключили соглашение. По нему курдские бойцы должны выйти в состав вооруженных сил переходного правительства арабской республики.
11 сентября на севере Сирии отряды СДС обстреляли поселки Эль-Киярия, Расм-эль-Ахмар и Хабубат-Кебир. Это привело к столкновениям между курдами и армейскими подразделениями.
