Север Сирии атаковали БПЛА, есть пострадавшие

Sham TV: семь жителей не выжили при атаке дронов на севере Сирии

Командование курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) заявило, что семь мирных жителей во время налета БПЛА на окрестности города Алеппо получили несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает Sham TV.

Военный представитель коалиции утверждает, что беспилотники атаковали поселение Умм-Тина в районе Дейр-Хафер, а запустили их формирования, связанные с правительственными силами. После атаки регион обстреляли из артиллерии, при этом были ранены еще четыре человека.

«В ответ на вероломное нападение курдские отряды нанесли точечные удары по огневым рубежам противника», — сказал источник.

Весной сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлюм Абди заключили соглашение. По нему курдские бойцы должны выйти в состав вооруженных сил переходного правительства арабской республики.

11 сентября на севере Сирии отряды СДС обстреляли поселки Эль-Киярия, Расм-эль-Ахмар и Хабубат-Кебир. Это привело к столкновениям между курдами и армейскими подразделениями.

