На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВСУ ударили по четырем районам Белгородской области

Гладков сообщил об уничтоженных новыми атаками ВСУ домах в Белгородской области
true
true
true
close
Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о повреждениях домов из-за атак ВСУ по четырем районам.

По словам чиновника, в результате атак никто не пострадал. В Шебекинском округе в хуторе Бондаренков из-за атаки были посечены фасад и остекление коммерческого объекта. В селе Муром был полностью уничтожен один дом и выбиты окна в другом. В Новой Таволжанке при атаке получил существенные повреждения легковой автомобиль.

В селе Николаевка в Белгородском районе при детонации дрона во дворе жилого дома были повреждены навес, две хозяйственные постройки и автомобиль. В селе Лозовое дрон выбил окна в частном доме и сжег хозпостройку.

В Красной Яруге при атаке двух дронов был поврежден грузовик и многоквартирный дом.

В поселке Пролетарский в Ракитянском районе при ударе дрона пострадал внешний контур многоквартирного дома. 

20 сентября министерство обороны РФ сообщило, что силы ПВО в период с 12:00 до 17:00 мск сбили пять БПЛА над Белгородской и Курской областями.

Ранее Гладков объяснил, почему беспилотники не сбивают прямо у границы.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами