ВСУ ударили по четырем районам Белгородской области

Гладков сообщил об уничтоженных новыми атаками ВСУ домах в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о повреждениях домов из-за атак ВСУ по четырем районам.

По словам чиновника, в результате атак никто не пострадал. В Шебекинском округе в хуторе Бондаренков из-за атаки были посечены фасад и остекление коммерческого объекта. В селе Муром был полностью уничтожен один дом и выбиты окна в другом. В Новой Таволжанке при атаке получил существенные повреждения легковой автомобиль.

В селе Николаевка в Белгородском районе при детонации дрона во дворе жилого дома были повреждены навес, две хозяйственные постройки и автомобиль. В селе Лозовое дрон выбил окна в частном доме и сжег хозпостройку.

В Красной Яруге при атаке двух дронов был поврежден грузовик и многоквартирный дом.

В поселке Пролетарский в Ракитянском районе при ударе дрона пострадал внешний контур многоквартирного дома.

20 сентября министерство обороны РФ сообщило, что силы ПВО в период с 12:00 до 17:00 мск сбили пять БПЛА над Белгородской и Курской областями.

Ранее Гладков объяснил, почему беспилотники не сбивают прямо у границы.