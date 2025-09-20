«Свободно охотящийся» дрон ВС РФ поразил бронетранспортер ВСУ под Сумами

В Сумской области российский БПЛА ликвидировал американский бронетранспортер М113, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В военном ведомстве рассказали, что FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) выполнял разведывательно-боевой полет в режиме «свободной охоты» (когда оператор беспилотника может сам выбирать характер атаки на обнаруженного противника). Между селами Битица и Вакаловщина оператор заметил бронетранспортер ВСУ. Он был ликвидирован прямым попаданием.

До этого в российском оборонном ведомстве заявили, что операторы ударных беспилотников уничтожили украинский танк Т-72 у поселка Марьино в Сумской области. Серию ударов по боевой машине противника нанесли расчеты испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» и регионального отряда спецназначения.

Ранее в Башкирии перевернулась фура с техникой НАТО.