На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о 36 прилетах за ночь

ВСУ: за ночь по Украине выпустили 619 дронов и ракет
true
true
true
close
Stringer/dpa/Global Look Press

По Украине за ночь было выпущено 619 средств поражения, сообщило командование воздушных сил ВСУ в социальных сетях.

Украинские военные утверждают, что страну пытались атаковать 579 ударных дронов и дронов-имитаторов, восемь баллистических ракет «Искандер-М/KN-23» и 32 крылатые ракеты Х-101.

В общей сложности ВСУ якобы смогли сбить или подавить 583 воздушные цели. Таким образом, число прилетов составило 36.

В ночь на 20 сентября российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, которые вели разработку оперативно-тактических комплексов «Сапсан», занимались производством многоцелевых ударных и разведывательных БПЛА, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.

В Днепре (бывшем Днепропетровске) на промышленных и военных объектах произошли сильные пожары. Как отмечает Telegram-канал, под удар попали Южный машиностроительный завод и предприятие «Полимермаш». После атаки фиксировались перебои с электроснабжением. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Украина столкнется с нехваткой средств ПВО на фоне замедления поставок США.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами