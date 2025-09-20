На Украине заявили о 36 прилетах за ночь

ВСУ: за ночь по Украине выпустили 619 дронов и ракет

По Украине за ночь было выпущено 619 средств поражения, сообщило командование воздушных сил ВСУ в социальных сетях.

Украинские военные утверждают, что страну пытались атаковать 579 ударных дронов и дронов-имитаторов, восемь баллистических ракет «Искандер-М/KN-23» и 32 крылатые ракеты Х-101.

В общей сложности ВСУ якобы смогли сбить или подавить 583 воздушные цели. Таким образом, число прилетов составило 36.

В ночь на 20 сентября российские войска нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, которые вели разработку оперативно-тактических комплексов «Сапсан», занимались производством многоцелевых ударных и разведывательных БПЛА, роботизированной боевой техники, БПЛА-перехватчиков и барражирующих боеприпасов, сообщило Минобороны РФ.

В Днепре (бывшем Днепропетровске) на промышленных и военных объектах произошли сильные пожары. Как отмечает Telegram-канал, под удар попали Южный машиностроительный завод и предприятие «Полимермаш». После атаки фиксировались перебои с электроснабжением. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Украина столкнется с нехваткой средств ПВО на фоне замедления поставок США.