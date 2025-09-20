Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

В украинском Днепропетровске произошла серия взрывов, сообщает телеканал «Общественное».

По данным онлайн-карт украинского министерства цифровой трансформации, взрывы произошли на фоне действия сигнала воздушной тревоги.

Также украинский «24-й канал» сообщил о взрыве в Кривом Роге, когда там также действовал сигнал воздушной тревоги.

«Взрыв услышали в Кривом Роге», — говорится в сообщении.

Накануне в Павлограде в Днепропетровской области Украины произошли взрывы. В Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях в этот момент действовал сигнал воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

