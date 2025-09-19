На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Франция решила вернуться к добровольной военной службе

Лекорню: Франция готовится к введению добровольной военной службы
true
true
true
close
Christophe Ena/AP

Франция отменяет учрежденную шесть лет назад по инициативе президента Эммануэля Макрона Универсальную национальную службу (Service national universel, SNU) в пользу добровольной военной службы. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, опубликованном пресс-службой правительства.

«Упразднение генеральной делегации, ответственной за Универсальную национальную службу, с 1 января 2026 года в связи с ликвидацией SNU и предстоящим созданием добровольной военной службы», — говорится в одном из пунктов заявления премьера о мерах по повышению эффективности госслужбы.

При этом, на каких условиях будет происходить набор на добровольную военную службу, а также что она будет из себя представлять — не уточняется.

С момента отмены обязательной военной службы в 1997 году при президенте Жаке Шираке Франция полагалась исключительно на профессиональную армию. Но Макрон предпринял попытку возродить объединяющую нацию идею всеобщей службы. В 2018 году нынешний французский лидер запустил SNU — всеобщую национальную службу, которая должна была стать символом единства страны и гражданской ответственности молодого поколения. Однако проект не оправдал ожиданий президента, SNU осталась символической инициативой.

В мае верховный комиссар по планированию при France Strategie Клеман Бон представил доклад с новыми сценариями развития службы в рамках амбициозной «национальной перестройки». В документе предлагалось расширить масштабы SNU, либо вернуться к обязательной воинской повинности.

Ранее Макрон заявил о необходимости «миротворческих операций» Европы на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами