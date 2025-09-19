На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Муравка

Минобороны: ВС России освободили Муравку в ДНР
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Муравка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжали активные наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, егерской, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ), трех бригад морской пехоты, трех бригад территориальной обороны, двух бригад национальной гвардии и бригады национальной полиции Украины.

Украинская армия, по данным Минобороны РФ, потеряла до 3330 военных, два танка, лишилась 29 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 13 артиллерийских орудий.

Также российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Новоивановка в Запорожской области.

Ранее российские бойцы в Запорожской области захватили большую партию оружия, поставленного ВСУ западными странами.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами