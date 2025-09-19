Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Муравка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«Подразделения группировки войск «Центр» продолжали активные наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, российские войска нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, егерской, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ), трех бригад морской пехоты, трех бригад территориальной обороны, двух бригад национальной гвардии и бригады национальной полиции Украины.

Украинская армия, по данным Минобороны РФ, потеряла до 3330 военных, два танка, лишилась 29 боевых бронированных машин, 49 автомобилей и 13 артиллерийских орудий.

Также российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Новоивановка в Запорожской области.

Ранее российские бойцы в Запорожской области захватили большую партию оружия, поставленного ВСУ западными странами.