Украинский военный рассказал, как помог двум раненым бойцам ВС РФ

РИА Новости: боец ВСУ помог раненым российским солдатам и сдался в плен
Reuters

Украинский военнослужащий рассказал, как помог двум раненым бойцам Вооруженных сил РФ и сдался в плен в поселке Теткино в Курской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на видео с показаниями солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое журналистам предоставил посол по особым поручениям российского министерства иностранных дел Родион Мирошник.

По словам мужчины, он в течение трех суток прятался в подвале одного из домов в Теткино. В один из дней он услышал, что на улице происходит перестрелка. После этого к подвалу по ступенькам спустился военный ВС РФ, у которого были ранены обе ноги. Заметив бойца ВСУ, российский солдат начал угрожать ему гранатой. Но в конце концов украинскому военнослужащему удалось убедить его, что он готов оказать помощь и сдаться в плен.

«Я говорю: ну куда ты уйдешь? У тебя ноги ранены. И решил у него спросить <...> можно сдаться к вам в плен? А то говорили, что нельзя сдаваться <...>. Он говорит, можно», — вспомнил мужчина.

Так военные ВС РФ и ВСУ просидели в подвале около двух часов, после чего российский солдат начал звать своего напарника. Последний в ходе боевых действий также получил ранение. После того как он зашел в подвал, российский и украинский бойцы оказали ему необходимую помощь.

Все трое ночевали в подвале, а утром к ним пришел еще один военнослужащий ВС РФ, чтобы забрать группу к своему командиру с позывным «Палыч». Как сказал пленный, он помогал российским бойцам нести раненого.

Ранее бывший вагнеровец рассказал, как его бойцы провели целый день в одном окопе с ВСУ.

