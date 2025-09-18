На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Тайвань представил ракету Barracuda-500

Reuters: Тайвань представил крылатую ракету совместного производства с США
Chiang Ying-ying/AP

Тайвань представил крылатую ракету Barracuda-500, впервые разработанную совместно с американской компанией. Об этом сообщает Reuters.

По словам руководителя Чжуншаньского института науки и технологии (NCSIST), который разработал ракету, Ли Шицзяня, снаряд был создан совместно с американским оборонным технологическим стартапом Anduril Industries.

В публикации отмечается, что ракета предназначена для групповых атак на военные корабли, она функционирует по принципу дрона-камикадзе.

В NCSIST рассказали, что Тайвань планирует наладить массовое производство Barracuda-500 на острове, обеспечив полный производственный цикл, а также снизив себестоимость каждой до 6,6 млн тайваньских долларов ($220 тыс.)

В марте сообщалось, что тайваньская международная судостроительная корпорация (CSBC) разработала первый беспилотный надводный аппарат военного назначения.

Беспилотник имеет размеры 8,6 метра в длину и 3,7 метра в ширину. Максимальная скорость дрона составляет 65 км в час. Он способен перемещать более 1 тонны груза.

Ранее Китай ввел экспортный контроль ряда американских компаний.

