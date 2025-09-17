На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США обвинили Россию в ударе ракеты по дому в Польше

TWZ: в ударе F-16 по дому в Польше нужно обвинять Россию
true
true
true
close
Efrem Lukatsky/AP

В ударе истребителя F-16 ракетой AIM-120C-7 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) по дому в Польше следует обвинять Россию. Об этом заявил обозреватель американского издания TWZ Говард Альтман.

Журналист отметил, что «даже самые лучшие и проверенные ракеты в мире терпят неудачу». По его словам, исключений из данного правила нет.

«Частота отказов может сильно варьироваться, но ракетные технологии несовершенны и в СМИ искажается представление о них как о чем-то, что практически не соответствует действительности. Всегда существует вероятность отказов, которую необходимо учитывать», — написал обозреватель.

Однако Альтман утверждает, что в произошедшем все равно следует обвинять Россию. Он связал это с проведением специальной военной операции (СВО).

Накануне газета Rzeczpospolita сообщила, что в жилой дом в городе Вырыки в Люблинском воеводстве во время «инцидента с дронами» в Польше попал не беспилотник, а ракета, запущенная с истребителя F-16. Издание указало, что люблинская прокуратура идентифицировала обломки 17 БПЛА, однако отказалась раскрыть, что именно упало на дом в городе Вырыки.

Ранее премьер Польши заявил, что военные не виноваты в ударе ракетой по жилому дому.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами