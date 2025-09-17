TWZ: в ударе F-16 по дому в Польше нужно обвинять Россию

В ударе истребителя F-16 ракетой AIM-120C-7 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) по дому в Польше следует обвинять Россию. Об этом заявил обозреватель американского издания TWZ Говард Альтман.

Журналист отметил, что «даже самые лучшие и проверенные ракеты в мире терпят неудачу». По его словам, исключений из данного правила нет.

«Частота отказов может сильно варьироваться, но ракетные технологии несовершенны и в СМИ искажается представление о них как о чем-то, что практически не соответствует действительности. Всегда существует вероятность отказов, которую необходимо учитывать», — написал обозреватель.

Однако Альтман утверждает, что в произошедшем все равно следует обвинять Россию. Он связал это с проведением специальной военной операции (СВО).

Накануне газета Rzeczpospolita сообщила, что в жилой дом в городе Вырыки в Люблинском воеводстве во время «инцидента с дронами» в Польше попал не беспилотник, а ракета, запущенная с истребителя F-16. Издание указало, что люблинская прокуратура идентифицировала обломки 17 БПЛА, однако отказалась раскрыть, что именно упало на дом в городе Вырыки.

Ранее премьер Польши заявил, что военные не виноваты в ударе ракетой по жилому дому.