Упрощенное присвоение званий добровольцам одобрили в ГД во II чтении

ГД приняла во II чтении проект об упрощенном присвоении званий добровольцам
Depositphotos

Депутаты Госдумы РФ рассмотрели и приняли во втором чтении законопроект, предусматривающий упрощенное присвоение воинских званий участникам добровольческих формирований. Об этом сообщает ТАСС.

Предполагается, что изменения будут внесены в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Нововведения коснутся граждан, которые минимум шесть месяцев состояли в добровольческих формированиях, но в данный момент находятся в запасе. В Этом случае гражданам можно будет присваивать воинские звания без прохождения военных сборов.

Законопроект, упрощающий процедуру присвоения воинских званий добровольцам, был внесен в Госдуму в соответствии с указаниями президента России Владимира Путина. В первом чтении он был одобрен в июле 2025 года.

В случае, если закон будет принят, изменения вступят в силу через 10 дней с момента опубликования.

Добровольцами в зоне СВО могут стать мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, а также женщины с медицинским образованием.

Ранее родители девяти детей из Кировской области ушли добровольцами на СВО.

