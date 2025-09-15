Балтфлот провел учения по отражению атак беспилотных катеров

Балтфлот провел учения по отражению атак морских дронов на учениях «Запад-2025»

Балтийский флот провел учения по отражению атак морских дронов на учениях «Запад-2025». Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Учения прошли в районе Балтийска в Калининградской области. В них приняли участие свыше 500 военных на 10 кораблях и боевых катерах, патрульных и противодиверсионных. Моряки успешно отразили атаки безэкипажных катеров условного противника с помощью крупнокалиберных пулеметов «Корд» и стрелкового оружия.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал военные объекты Балтийского флота в Калининградской области.

В ходе инспекции глава Балтфлота адмирал Сергей Липилин доложил Белоусову о модернизации системы обнаружения диверсионных средств противника в регионе. Также министр посетил тренировку по обороне пункта базирования акватории Военной гавани и Калининградского морского канала. В учениях принимали участие экипажи кораблей и катеров, расчеты противовоздушной обороны и маневренные огневые группы действий.

