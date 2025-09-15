На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Балтфлот провел учения по отражению атак беспилотных катеров

Балтфлот провел учения по отражению атак морских дронов на учениях «Запад-2025»
true
true
true

Балтийский флот провел учения по отражению атак морских дронов на учениях «Запад-2025». Об этом сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Учения прошли в районе Балтийска в Калининградской области. В них приняли участие свыше 500 военных на 10 кораблях и боевых катерах, патрульных и противодиверсионных. Моряки успешно отразили атаки безэкипажных катеров условного противника с помощью крупнокалиберных пулеметов «Корд» и стрелкового оружия.

До этого министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал военные объекты Балтийского флота в Калининградской области.

В ходе инспекции глава Балтфлота адмирал Сергей Липилин доложил Белоусову о модернизации системы обнаружения диверсионных средств противника в регионе. Также министр посетил тренировку по обороне пункта базирования акватории Военной гавани и Калининградского морского канала. В учениях принимали участие экипажи кораблей и катеров, расчеты противовоздушной обороны и маневренные огневые группы действий.

Ранее была раскрыта крупная афера при ремонте двигателей кораблей Балтийского флота.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами