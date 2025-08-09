Белоусов посетил объеты Балтийского флота

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал военные объекты Балтийского флота в Калининградской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«В ходе рабочей поездки Андрей Белоусов заслушал доклады командования флота о задачах, решаемых объединением, а также проводимых мероприятиях по обеспечению военной безопасности в регионе», — рассказали в ведомстве.

В ходе инспекции глава Балтфлота адмирал Сергей Липилин доложил Белоусову о модернизации системы обнаружения диверссионных средств противника в регионе. Также Белоусов посетил тренировку по обороне пункта базирования акватории Военной гавани и Калининградского морского канала. В учениях принимали участие экипажи кораблей и катеров, расчеты противовоздушной обороны и маневренные огневые группы действий.

Кроме того, Белоусов заслушал доклад командира Балтийской военно-морской базы контр-адмирала Алексея Жовтоножко о мерах по поддержанию боевой готовности соединений для обеспечения безопасности Главной военно-морской базы Балтийск с моря.

Министр назвал приоритетной задачей наращивание боевых возможностей береговой системы наблюдения и средств отражения атак дронов, а затем провел совещание с командованием Балтийского флота и дал ряд поручений.

До этого в Калининграде начался суд по делу о крупной афере при ремонте кораблей Балтфлота. В мошенничестве обвиняются генеральный директор фирмы и ведущий инженер судоремонтного завода, которые, по версии следствия, закупали контрафактные и несертифицированные детали по поддельным сертификатам.

Ранее французский корабль приступил к миссии по наблюдению за теневым флотом и ВМС РФ в Балтийском море.