На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белоусов посетил объеты Балтийского флота

Глава МО Белоусов проинспектировал военные объекты Балтфлота под Калининградом
true
true
true

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал военные объекты Балтийского флота в Калининградской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

«В ходе рабочей поездки Андрей Белоусов заслушал доклады командования флота о задачах, решаемых объединением, а также проводимых мероприятиях по обеспечению военной безопасности в регионе», — рассказали в ведомстве.

В ходе инспекции глава Балтфлота адмирал Сергей Липилин доложил Белоусову о модернизации системы обнаружения диверссионных средств противника в регионе. Также Белоусов посетил тренировку по обороне пункта базирования акватории Военной гавани и Калининградского морского канала. В учениях принимали участие экипажи кораблей и катеров, расчеты противовоздушной обороны и маневренные огневые группы действий.

Кроме того, Белоусов заслушал доклад командира Балтийской военно-морской базы контр-адмирала Алексея Жовтоножко о мерах по поддержанию боевой готовности соединений для обеспечения безопасности Главной военно-морской базы Балтийск с моря.

Министр назвал приоритетной задачей наращивание боевых возможностей береговой системы наблюдения и средств отражения атак дронов, а затем провел совещание с командованием Балтийского флота и дал ряд поручений.

До этого в Калининграде начался суд по делу о крупной афере при ремонте кораблей Балтфлота. В мошенничестве обвиняются генеральный директор фирмы и ведущий инженер судоремонтного завода, которые, по версии следствия, закупали контрафактные и несертифицированные детали по поддельным сертификатам.

Ранее французский корабль приступил к миссии по наблюдению за теневым флотом и ВМС РФ в Балтийском море.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами