В США заявили об угрозе F-35 для российской системы ПВО

MWM: истребитель F-35 представляет угрозу для системы ПВО России
Нина Падалко/РИА Новости

Американский истребитель пятого поколения F-35 является угрозой для системы противовоздушной обороны (ПВО) России. Об этом, ссылаясь на недавний инцидент с упавшими на территории Польши дронами, сообщает выходящее в США военное издание Military Watch Magazine (MWM).

Журнал отмечает, что F-35 Военно-воздушных сил Нидерландов оказывали поддержку польским истребителям четвертого поколения F-16, которые были направлены на перехват беспилотников. MWM затрудняется назвать истребитель, сбивший дроны, однако, по его мнению, именно имеющийся у F-35 радар AN/APG-81 мог бы помочь польским самолетам перехватить беспилотники.

В публикации подчеркивается, что возможное участие F-35 в прямом бою с российскими беспилотными летательными аппаратами может быть первым случаем боевого применения истребителя пятого поколения.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации. Местные СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики. Эксперты считают, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

Ранее в МИД Польши призвали обсудить создание бесполетной зоны над Украиной.

СВО: последние новости
