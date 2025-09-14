Белгородскую область атаковали БПЛА

Российские средства ПВО (противовоздушной обороны) за четыре часа уничтожили в небе Белгородской области шесть дронов ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В 10:13 на территории региона объявляли опасность атаки беспилотников. Она продолжалась в течение шести часов. А прошлой ночью в Белгородской области действовала ракетная опасность.

Сигнал при угрозе атаки БПЛА предупреждает о непосредственной опасности для объектов инфраструктуры. Для информирования населения используются звуковые сирены, речевые сообщения, push-уведомления в каналах и оповещения через официальные информационные каналы.

В случае атаки дронов местным жителям нужно найти надежное укрытие, следовать инструкциям чрезвычайных служб, убедиться, что у них под рукой есть запас воды, пищи, первой помощи, фонарик и запасные батарейки, а также избегать контакта с БПЛА. В моменты непосредственного пролета беспилотника не следует использовать мобильную связь.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.