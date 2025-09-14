На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Министр обороны Эстонии приехал в Киев и узнал «планы врага» Украины

Шмыгаль встретился с главой минобороны Эстонии Певкуром в Киеве
Telegram-канал Денис Шмигаль

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур приехал в Киев. Об этом написал в Telegram-канале его украинский коллега Денис Шмыгаль.

Глава минобороны Украины назвал Эстонию «одним из самых преданных союзников» и поблагодарил за поддержку, в том числе за тренировку ВСУ. На встрече делегации стран обсуждали сотрудничество в сфере обороны и участие в многосторонних международных проектах.

«Чрезвычайно ценим лидерскую роль Эстонии в IT-коалиции. Эта коалиция-весомый инструмент в финансировании цифровизации украинской армии», — отметил Шмыгаль.

Он добавил, что поделился с Певкуром «данными относительно дальнейших планов врага» и способах противодействия им.

До этого министр обороны Эстонии обещал, что в 2026 году республика направит 0,25% ВВП (валового внутреннего продукта, т.е. совокупной стоимости произведенных в стране конечных товаров и услуг) на помощь Украине. А военный транш составит около €100 млн. В 2024 году объем экономики Эстонии оценивался в €40 млрд, прогноз аналитиков на 2025 год — €42 млрд.

Ранее были названы страны, которые могут отправить войска на Украину.

Новости Украины
