Задержанный на Украине оператор ORF сумел сбежать от ТЦК

Задержанный на Украине оператор австрийской телерадиокомпании ORF сумел сбежать из места задержания под стражей в «комиссии по мобилизации». Об этом сообщает телеканал OE24 со ссылкой на руководителя бюро ORF в Киеве Кристиана Вершютца.

«При не совсем понятных для меня обстоятельствах оператору и его супруге вчера просто удалось сесть в машину и уехать от этого здания или этой мобильной комиссии по мобилизации», — заявила собеседница телеканала.

По словам руководителя бюро ORF, оператор и его супруга «провели ночь где-то в машине в лесу». Они боялись, что их найдут и снова задержат. Позднее к супругам присоединился их адвокат, после чего отвез обоих в Киев, заключила Вершютц.

11 сентября сотрудники территориального центра комплектования задержали оператора австрийской телекомпании ORF Андрея Непоседова. По информации организации, с мужчиной удалось связаться только через двое суток после произошедшего. При этом Непоседову не давали возможности связаться с женой и адвокатом.

Украинское издание «Страна.ua» отметило, что сперва в ТЦК отрицали факт задержания журналиста. Однако позже военкомы подтвердили произошедшее, заявив, что оператора арестовали из-за отсутствия военно-учетных документов.

Ранее украинец угнал автомобиль ТЦК, в котором его хотели везти на медкомиссию.