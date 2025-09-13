Минобороны РФ сообщило о применении бомбардировщиков в ходе учений «Запад-2025»

Экипажи российских бомбардировщиков Ту-22м3 в рамках учений «Запад-2025» нанесли авиационный удар по объектам условного противника. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, летчики дальней авиации разыграли атаку на условного противника «с целью нарушения системы управления и уничтожения критически важных объектов». При этом экипажи действовали в составе пар, а боевое применение Ту-22м3 осуществлялось на высоте порядка 1000 метров.

«Учебно-боевые задачи выполнялись с учетом полученного боевого опыта», — подчеркивается в заявлении.

Совместные стратегические учения Вооруженных сил РФ и Белоруссии, получившие название «Запад-2025», стартовали 12 сентября. Их цель заключается в проверке возможностей Москвы и Минска по обеспечению военной безопасности Союзного государства, а также готовности отражать возможную агрессию со стороны третьих стран.

Основные действия в рамках учений проводятся на территории РФ и Белоруссии, в акваториях Баренцева и Балтийского морей. На учения были приглашены воинские контингенты ряда других государств, включая страны — члены Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее в Польше решили направить десятки тысяч военных к границе с РФ и Белоруссией из-за учений «Запад-2025».