Эстонским школьникам предложили научиться управлять БПЛА

ERR: в Эстонии начали факультативно учить старшеклассников управлять дронами
Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via Reuters

В Эстонии старшеклассников начали обучать управлять дронами, передает ERR.

Глава департамента оборонных ресурсов Эстонии Ану Раннавески сообщила, что обучение факультативно. Ведомство проводит его совместно с Эстонской авиационной академией. Курс был представлен накануне в гимназии города Пайде. Нужное для обучения оборудование и финансы предоставило минобороны.

«Мы проводим пилотный курс примерно в десяти школах. Если школы проявят больше интереса, то мы, конечно, хотели бы, чтобы этот курс можно было выбрать в каждой школе», — сказала Раннавески.

Ректор Авиационной академии Койт Каскель уточнил, что курс длится 35 часов, из которых 10 посвящены практике. В Пайде на него записались 20 учеников. Их обучение стартует во втором семестре, а практика намечена на весну.

ERR добавляет, что министерство обороны Эстонии уже решило увеличить бюджет на обучение по программе управления беспилотниками, чтобы все средние школы могли к ней присоединиться.

В прошлом январе стало известно, что в Челябинской области хуторское казачье сообщество получило президентский грант на обучение школьников рубке шашкой с помощью беспилотников. Старший наставник кадетских классов Михаил Иванов пояснил, что участники движения учатся рубке шашкой на наполненных водой бутылках. А в местном казачестве придумали, как «объединить традиционную казачью игру и беспилотные летательные средства».

Ранее командир «Ночных ведьм» рассказала о девушках-операторах БПЛА на фронте.

