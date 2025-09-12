На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Financial Times узнало о закупке Данией системы ПВО почти на $9 млрд

FT: Дания потратила более $9 млрд на крупнейшую закупку оружия за свою историю
true
true
true
close
Dragos Asaftei/Shutterstock/FOTODOM

Дания совершила крупнейшую закупку систем противовоздушной обороны (ПВО) за всю историю страны на сумму $9 млрд, выбрав европейские системы ПВО. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на министерство обороны.

«Власти Дании совершили крупнейшую закупку систем ПВО за всю историю страны, выбрав европейские системы вместо американских», — говорится в публикации.

По информации газеты, 11 сентября правительство страны заявило, что намерено приобрести наземные системы «земля-воздух» SAMP/T европейского производителя ракет Eurosam, а также комплексы противовоздушной обороны средней дальности, которые были произведены компаниями из Норвегии, Германии или Франции.

3 сентября телеканал TV2 сообщил о планах по запуску производства ракетного топлива в Дании. Проект реализует украинская компания FPRT. Завод будет развернут рядом с военно-воздушной базой в Войенсе. Топливо от FPRT применяется в украинских ракетах «Фламинго» производства компании Fire Point.

Ранее Зеленский сообщил о начале строительства оружейного завода в Дании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами