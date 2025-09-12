Financial Times узнало о закупке Данией системы ПВО почти на $9 млрд

FT: Дания потратила более $9 млрд на крупнейшую закупку оружия за свою историю

Дания совершила крупнейшую закупку систем противовоздушной обороны (ПВО) за всю историю страны на сумму $9 млрд, выбрав европейские системы ПВО. Об этом сообщает газета Financial Times, ссылаясь на министерство обороны.

«Власти Дании совершили крупнейшую закупку систем ПВО за всю историю страны, выбрав европейские системы вместо американских», — говорится в публикации.

По информации газеты, 11 сентября правительство страны заявило, что намерено приобрести наземные системы «земля-воздух» SAMP/T европейского производителя ракет Eurosam, а также комплексы противовоздушной обороны средней дальности, которые были произведены компаниями из Норвегии, Германии или Франции.

3 сентября телеканал TV2 сообщил о планах по запуску производства ракетного топлива в Дании. Проект реализует украинская компания FPRT. Завод будет развернут рядом с военно-воздушной базой в Войенсе. Топливо от FPRT применяется в украинских ракетах «Фламинго» производства компании Fire Point.

Ранее Зеленский сообщил о начале строительства оружейного завода в Дании.