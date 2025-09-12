В Белоруссии начинаются учения «Запад-2025»

Белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2025» начинается в Белоруссии.

Совместные тренировки вооруженных сил Белоруссии и России пройдут с 12 по 16 сентября.

В ходе учения планируется отработка отражения ударов средств воздушного нападения противника, ведения оборонительного боя, разгрома вклинившегося в оборону противника и создания условий для восстановления территориальной целостности государства.

Кроме того, будет отработана авиационная поддержка действий войск и борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника, сообщали в белорусском Минобороны.

Руководство учением осуществляет Генеральный штаб Вооруженных сил Белоруссии.

5 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что республика примет «особые меры» в отношении Минска из-за учений с Россией.

Варшава считает эти учения тренировкой нападения на Польшу, в связи с этим она решила закрыть границы с Белоруссией.

Ранее в Минске осудили решение Польши закрыть границу с Белоруссией.