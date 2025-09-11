Эстония вызвала российского дипломата из-за инцидента с дронами в Польше

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста в связи с инцидентом с беспилотниками в Польше. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

В заявлении МИД Эстонии подчеркивается, что данный шаг предпринят в знак солидарности с Польшей и для выражения решительного осуждения инцидента.

«Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах РФ, чтобы выразить решительное осуждение нарушения польского воздушного пространства российскими боевыми дронами», — говорится в сообщении.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел к временному закрытию нескольких аэропортов, в том числе в Варшаве. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации.

Польские СМИ публиковали кадры российских беспилотников, якобы найденных на территории республики. Эксперты указали, что это «дроны-обманки» «Гербера», применяемые для «перегрузки» систем ПВО.

В Минобороны РФ отметили, что 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, в ведомстве заявили, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Ранее посол заявил об отсутствии доказательств «атаки» российских БПЛА на Польшу.