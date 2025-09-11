На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Женщина не выжила в результате обстрела Херсонской области

Сальдо: в результате обстрела Алешек в Херсонской области не выжила женщина
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

В результате обстрела города Алешки в Херсонской области не выжила женщина, еще два человека получили ранения. Об этом в беседе с ТАСС сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам главы региона, пострадавшие с мино-взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы в районную больницу.

«В Алешках в результате обстрела не выжила женщина, два человека госпитализированы с минно-взрывными травмами и многочисленными осколочными ранениями», — сказал Сальдо.

Контекст: Обстрел был осуществлен со стороны Вооруженных сил Украины. На месте работают экстренные службы.

Вечером 11 сентября губернатор региона Александр Богомаз заявил. что мирный житель получил осколочные ранения в результате атаки беспилотника на гражданский автомобиль в Брянской области. Инцидент произошел near поселка Поляна в Стародубском муниципальном округе. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

Ранее в России назвали сроки окончания СВО.

