Сальдо: в результате обстрела Алешек в Херсонской области не выжила женщина

В результате обстрела города Алешки в Херсонской области не выжила женщина, еще два человека получили ранения. Об этом в беседе с ТАСС сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По словам главы региона, пострадавшие с мино-взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы в районную больницу.

«В Алешках в результате обстрела не выжила женщина, два человека госпитализированы с минно-взрывными травмами и многочисленными осколочными ранениями», — сказал Сальдо.

Контекст: Обстрел был осуществлен со стороны Вооруженных сил Украины. На месте работают экстренные службы.

Вечером 11 сентября губернатор региона Александр Богомаз заявил. что мирный житель получил осколочные ранения в результате атаки беспилотника на гражданский автомобиль в Брянской области. Инцидент произошел near поселка Поляна в Стародубском муниципальном округе. Пострадавшего оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

