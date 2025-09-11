СМИ: бренд «Армия России» закрывает все магазины

Бренд «Армия России» закрывает все свои 35 магазинов, а остатки ремней, сухпайков, хаки-штанов и прочих товаров распродает по оверпрайсу, утверждает Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, причина — «нерентабельность» продукции. В публикации отмечается, что работу прекращают магазины в Москве, Петербурге, Калининграде и Энгельсе, а производство и разработка новых коллекций больше не ведется.

Mash также сообщает, что с бывшего флагманского магазина, который находится напротив посольства США на Новинском бульваре в Москве, уже сняли вывеску.

«Армия России» — первый российский бренд одежды в стиле casual c выраженной эстетикой милитари, которым до настоящего времени управляло АО «Военторг». В марте этого года у компании закончилось действие лицензионного договора с Минобороны.

На главу «Военторга» Владимира Павлова летом 2024 года было заведено уголовное дело по факту присвоения денежных средств. Он обвиняется в хищении 400 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов для нужд армии. В июле суд в очередной раз продлил Павлову арест.

Ранее бывшего управляющего столовыми «Военторг-Восток» арестовали по делу о краже продуктов.