Чехия откликнулась на просьбу Польши о помощи после «инцидента с дронами»

Чехия направит в Польшу 3 вертолета и 150 военных для защиты от дронов

После просьбы Польши Чехия готова отправить ей на помощь три вертолета, которые помогут защищать страну от беспилотников на малых высотах. Об этом сообщает ČTK со ссылкой на чешское минобороны.

Согласно статье, речь идет о вертолетах Ми-171Ш, которые направят в течение нескольких дней. Прага пошлет в республику и 150 военнослужащих с 22-й вертолетной базы ВВС в городе Намешть-над-Ославой.

«Польша — наш близкий и надежный союзник, и я считаю нашу помощь само собой разумеющейся. Важно, чтобы помощь пришла быстро, и мы продемонстрировали России наше единство», — отметил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

В материале уточняется, что развертывание чешских военных в Польше возможно благодаря мандату на использование сил и средств министерства обороны на 2025 и 2026 годы. Документ предусматривает укрепление обороны восточной границы НАТО, где могут действовать до 2 тыс. военных республики. Чешские солдаты по этому мандату уже находятся в Словакии, Литве и Латвии.

В ночь на 10 сентября Польша сбила не менее 23 беспилотников на своей территории. Премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия якобы специально направила дроны в Польшу, об этом же сказал президент Украины Владимир Зеленский.

В Белоруссии утверждают, что БПЛА заблудились из-за радиоэлектронной борьбы. Минск сразу же передал Варшаве информацию об этом, что позволило уничтожить беспилотники. Пока Запад и Украина призывают усилить антироссийские санкции, Польша запросила у союзников дополнительные системы противовоздушной обороны и технологии борьбы с дронами, чтобы лучше защитить свою территорию.

Ранее полковник в отставке Михаил Ходаренок объяснил, кому выгоден инцидент с дронами в Польше.