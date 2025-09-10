Над российскими регионами за три часа сбили более 30 БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) с 11:15 до 14:00 мск перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника на территории России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

«10 сентября в период с 11:15 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, дроны были сбиты в Белгородской области (25) и над акваторией Черного моря (4). Кроме того, два вражеских беспилотника были ликвидированы над территорией Курской области, и еще один — в Краснодарском крае.

Российское Минобороны утром сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны с полуночи до 05:00 мск перехватили и уничтожили 122 беспилотника ВСУ на территории России. По данным ведомства, больше всего дронов было сбито в Брянской области (21), в Крыму (17) и над акваторией Черного моря (15).

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинские беспилотники атаковали здание правительства Белгородской области.