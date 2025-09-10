В Польше сократили время явки добровольцев

В Польше время явки добровольцев сокращено до 6-12 часов на фоне падения обломков дронов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вооруженные силы страны.

«В связи с нарушением польского воздушного пространства и вводом в эксплуатацию наземных поисково-спасательных групп введено сокращенное время для военнослужащих WOT (войска территориальной обороны. --«Газета.Ru»)», — сообщили в вооруженных силах.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что бойцов территориальной обороны могут привлечь к «наземному поиску сбитых беспилотников». Добровольцы могут получить призыв к явке со сроком до шести часов в Подляском, Мазовецком, Люблинском и Подкарпатском воеводствах, и со сроком до 12 часов в Поморском, Варминско-Мазурском, Куявско-Поморском, Лодзинском, Свентокшиском и Малопольском воеводствах.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее Зеленский обвинил Россию в нарушении воздушного пространства Польши.